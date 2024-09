Atividade industrial dos EUA melhora em agosto, mas mantém tendência de contração

O PMI permaneceu abaixo do patamar de 50 pelo quinto mês consecutivo, mas ficou acima do nível de 42,5 que, segundo o ISM, ao longo do tempo indica uma expansão da economia como um todo. O PMI e as pesquisas regionais de fábricas, no entanto, têm constantemente superestimado a fraqueza do setor industrial.

Os chamados dados concretos sobre a produção industrial e os gastos das empresas com equipamentos sugerem que o setor tem se mantido em grande parte à margem, enquanto a demanda por bens não entrou em colapso, apesar dos pesados aumentos da taxas de juros do Federal Reserve.

Espera-se que o banco central dos EUA comece a cortar os juros em sua reunião de política monetária de 17 e 18 de setembro.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa caiu para 44,6 no mês passado, de 47,4 em julho. O subíndice de produção recuou para 44,8, de 45,9 em julho. Apesar dos pedidos fracos, os fabricantes enfrentaram preços mais altos de insumos, provavelmente refletindo a alta das taxas de frete.

A medida da pesquisa dos preços pagos pelos fabricantes aumentou para 54,0 em relação aos 52,9 registrados em julho.

O nível de emprego na indústria continuou se contraindo, embora o ritmo tenha diminuído. A medida de emprego no setor industrial da pesquisa subiu de 43,4 em julho para 46,0.