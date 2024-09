Dólar vira e passa a subir frente ao real com exterior se sobrepondo a surpresa com PIB doméstico

"Acho que o front externo passou a se sobrepor em relação ao local", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. "Então está bagunçado mesmo hoje. (Dólar) abriu forte lá fora, local ajudou a descolar, depois realinhou com exterior."

Dados do IBGE mostraram que o PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre do ano em relação ao trimestre anterior, acima das projeções de economistas consultados pela Reuters de avanço 0,9%. Na base anual, o crescimento foi de 3,3%.

O resultado evidencia uma economia forte no trimestre de abril a junho, o que permite, segundo analistas, que o Banco Central possa ter uma postura mais agressiva contra a inflação, à medida que a alta dos preços tem se afastado do centro da meta de 3% em leituras recentes.

"A falta de catalisadores em outras partes do mundo está permitindo que o mercado foque na tese local, que recebeu algum suporte do PIB brasileiro. Este foi o penúltimo dado de primeira linha antes da próxima reunião do Copom, o que apenas solidifica o argumento de um novo aumento de juros", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

O dólar atingiu a mínima da sessão às 9h44 (-0,66%), caindo abaixo de 5,60 reais, em meio à perspectiva de força do real com o possível aumento do diferencial de juros entre Brasil e EUA.

Desde a divulgação do PMI industrial dos EUA às 11h, no entanto, o dólar passou a subir, registrando a máxima da sessão menos de uma hora depois (+0,67).