IBGE revisa para cima expansão do PIB do 1º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A economia brasileira cresceu mais no primeiro trimestre do que o apontando inicialmente, de acordo com revisão divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou expansão de 1,0% nos três primeiros meses deste ano na comparação com o quarto trimestre de 2023, de uma taxa de 0,8% informada antes.

O IBGE ainda informou que o PIB do quarto trimestre de 2023 teve crescimento de 0,2% em relação aos três meses anteriores, em vez da queda de 0,1% informada antes.