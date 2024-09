Inspeções da Cathay Pacific constatam que 15 A350s precisam de substituição de peças do motor

Outras companhias aéreas disseram que ainda não tinham recebido instruções para examinar motores semelhantes depois que uma peça falhou em um dos aviões A350-1000 da Cathay Pacific minutos após a decolagem na segunda-feira.

Dados do serviço de rastreamento de voos FlightRadar24 mostraram que outras grandes operadoras do A350-1000 e do A350-900, um modelo menor e mais popular, pareciam estar operando suas aeronaves normalmente nesta terça-feira.

A Japan Airlines, que tem cinco A350-1000s, todos com menos de um ano de idade, disse que pediu mais informações à Rolls-Royce e que não interrompeu os voos do A350 nesse meio tempo.

"Se a fabricante do motor tomar qualquer outra medida, responderemos de acordo", disse um porta-voz da Japan Airlines.

A Catar Airways disse que sua frota de 24 unidades do A350-1000 não foi afetada e continuou monitorando quaisquer desdobramentos.

A Rolls-Royce ainda não havia emitido uma diretriz para as companhias aéreas com relação a possíveis inspeções, de acordo com uma fonte do setor que não estava autorizada a falar publicamente sobre o assunto.