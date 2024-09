Minério de ferro registra maior queda em Dalian em quase dois anos

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuava 2,75%, a 94,15 dólares a tonelada.

Os futuros do minério de ferro caíram após mais evidências da demanda chinesa fraca, com a contração contínua da atividade fabril acompanhada por uma queda mais profunda no setor imobiliário, disseram analistas do ANZ em nota.

A atividade industrial da China caiu para uma mínima recorde de seis meses em agosto, de acordo com uma pesquisa oficial, pressionando os formuladores de políticas a prosseguirem com os planos de direcionar mais estímulos para as famílias.

Enquanto isso, os preços de novos imóveis no país subiram em ritmo mais lento em agosto, já que o setor imobiliário ainda não mostra recuperação após uma série de políticas de apoio.

O volume total de embarques de minério de ferro despachados para destinos globais a partir de 19 portos e 16 empresas de mineração na Austrália e no Brasil aumentou 10,9% em relação à semana anterior, atingindo 29 milhões de toneladas entre 26 de agosto e 1º de setembro, informou a consultoria chinesa Mysteel.

O pico decorre de um aumento nos volumes de embarque de minério de ferro brasileiro, que saltou 39% em relação à semana anterior, marcando seu maior embarque semanal desde 2019, acrescentou a Mysteel.