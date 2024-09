Tesla registra em agosto melhor mês do ano em vendas na China

A BYD, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, informou que suas vendas na China aumentaram 35% em agosto em relação ao ano anterior, atingindo um recorde mensal de 370.854 unidades. Outros concorrentes locais, incluindo a Leapmotor e a Li Auto, também registraram vendas mais altas.

Como muitas outras montadoras, a Tesla tem sido gravemente prejudicada por uma prolongada guerra de preços na China, onde o crescimento econômico também tem sido lento e a confiança do consumidor frágil. Suas vendas no país asiático caíram 5% no primeiro semestre do ano.

Embora a Tesla tenha cortado sua força de vendas local como parte de uma redução global, vários fatores ajudaram o recente impulso das vendas.

Desde abril, a Tesla tem oferecido empréstimos a juros zero por até cinco anos para os compradores, enquanto vários governos locais tornaram os carros da montadora elegíveis para compras de veículos oficiais nas últimas semanas.

A empresa também recebeu uma importante aprovação regulatória neste ano, com a principal associação da indústria automobilística do país afirmando que a coleta de dados pelos veículos da Tesla estava em conformidade com as regulamentações, permitindo que seus carros entrassem em alguns complexos governamentais dos quais costumavam ser proibidos.

Uma análise do China Merchants Bank International sobre as vendas da Tesla na China em julho mostrou um aumento anual de 78% nas entregas nas chamadas cidades de nível três, enquanto suas vendas em cidades de segundo nível, como Hangzhou e Nanjing, cresceram 47%.