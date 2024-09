Dólar fecha estável ante real em dia de queda de commodities e dados fracos dos EUA

Às 17h09, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,19%, a 5,6520 reais na venda.

Em mais um dia de queda forte do petróleo e do minério de ferro -- dois produtos importantes na pauta de exportação brasileira -- o real foi pressionado no início da sessão. As cotações também refletiam a cautela dos investidores antes da divulgação de novos dados sobre a economia dos EUA. Assim, às 9h14 o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,6623 reais (+0,33%).

O cenário mudou durante a manhã, após a divulgação do relatório Jolts do mercado de trabalho norte-americano.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que as vagas de emprego em aberto -- uma medida da demanda por mão de obra -- caíram em 237.000, para 7,673 milhões no último dia de julho, o nível mais baixo desde janeiro de 2021. Os dados de junho foram revisados para baixo, para mostrar 7,910 milhões de postos de trabalho não preenchidos, ante 8,184 milhões relatados anteriormente.

Os números do Jolts somaram-se aos dados fracos do setor industrial norte-americano divulgados na terça-feira, reforçando as preocupações em torno de uma possível recessão nos EUA.

Em reação, os rendimentos dos Treasuries caíram e o dólar perdeu força ante a maior parte das demais divisas no exterior. No Brasil, a moeda norte-americana à vista marcou a mínima de 5,6164 reais (-0,49%) às 11h58.