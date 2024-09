Petróleo recua mais de US$1/barril com preocupações sobre demanda

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do petróleo caíram mais de 1 dólar por barril nesta quarta-feira em negociações voláteis, com os traders preocupados com a demanda nos próximos meses, já que produtores de petróleo deram sinais mistos sobre aumentos na oferta.

Os futuros do petróleo Brent caíram 1,05 dólar, ou 1,42%, a 72,70 dólares o barril.