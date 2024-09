Autoridade do BC do Japão pede cautela com ciclo de altas de juros

Por Leika Kihara

KANAZAWA, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deve manter seu curso atual para elevar ainda mais os juros, mas com cuidado para garantir que a volatilidade dos mercados não prejudique gravemente as empresas, disse o membro da diretoria do banco Hajime Takata nesta quinta-feira, sinalizando cautela em aumentar os juros muito cedo.

Takata disse que o banco central japonês elevará os juros em vários estágios se a evolução da economia e dos preços estiver de acordo com as previsões, ecoando os comentários do presidente da instituição, Kazuo Ueda, no mês passado.