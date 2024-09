China eleva financiamento para África em US$51 bi e promete empregos

Além de 30 projetos de conectividade de infraestrutura, Xi disse que a China está pronta para lançar 30 empreendimentos de energia limpa na África, oferecendo-se para cooperar em tecnologia nuclear e enfrentar um déficit de energia que tem atrasados esforços de industrialização.

Mas ele não reiterou a promessa feita no fórum de 2021 de que a China comprará 300 bilhões de dólares em produtos africanos, comprometendo-se apenas a expandir unilateralmente o acesso ao mercado.

Analistas dizem que as regras de Pequim sobre controles sanitários de fábricas são muito rígidas, o que torna a China incapaz de cumprir essa promessa.

No entanto, a África parece estar pronta para receber mais financiamento chinês. No ano passado, a China aprovou empréstimos no valor de 4,61 bilhões de dólares para a África, no primeiro aumento anual desde 2016.

"Estou aqui para ver a melhor forma de promover nosso relacionamento com a China", disse Princess Dugba, ministra da Pesca e dos Recursos Marinhos de Serra Leoa, durante a cúpula.

"A China está nos fornecendo um porto de peixes, que é um dos primeiros do gênero", disse ela.