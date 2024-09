Setor de serviços dos EUA fica quase estável em agosto; emprego mostra esfriamento

WASHINGTON (Reuters) - A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos ficou quase estável em agosto, mas uma medida sobre emprego desacelerou, o que é consistente com o esfriamento do mercado de trabalho no país.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta quinta-feira que seu índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor não manufatureiro teve pouca oscilação, ficando em 51,5 no mês passado, em comparação com 51,4 em julho.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia dos EUA. O ISM considera que as leituras acima de 49, ao longo do tempo, geralmente indicam uma expansão da economia como um todo.