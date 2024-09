Dólar sobe 0,30% sob influência do exterior, mas acumula baixa na semana

Às 13h49, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,6021 reais (+0,53%).

Os receios de que os EUA possam entrar em recessão, na visão de alguns profissionais, também geravam certa procura pela proteção do dólar.

“Via de regra, a expectativa de queda de juros lá fora e de alta de juros aqui deveria fazer o dólar cair. Mas o mercado procurou se proteger do risco”, comentou Alexandre Viotto, head de banking e câmbio da EQI Investimentos.

“De manhã tivemos um payroll com geração de vagas abaixo das expectativas, mas à tarde houve receio com o cenário. Os operadores não gostam de ficar desprotegidos, e se for para carregar moeda no fim de semana é melhor ficar comprado em dólar”, acrescentou Viotto.

O avanço do dólar ante o real nesta sexta-feira estava em sintonia com os ganhos da moeda norte-americana também no exterior. Às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,14%, a 101,180. No mesmo horário o dólar também registrava ganhos firmes ante divisas como o dólar australiano, o rand sul-africano e o peso mexicano.

Pela manhã o Banco Central vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.