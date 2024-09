Governo avalia elevar tributos que não dependem de aval do Congresso para fechar contas de 2024

Analistas de mercado seguem duvidando da capacidade do governo de alcançar a meta fiscal zero, com o boletim Focus do Banco Central projetando um déficit de 0,60% do PIB neste ano.

A equipe econômica, embora reconheça que o cenário é desafiador, tem pregado que o objetivo será buscado a todo custo, disse a fonte.

"Para fechar o fiscal este ano vamos fazer um esforço grande, não abrimos mão", afirmou.