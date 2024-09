Índices da China recuam para mínimas de 7 meses com queda em setores de tecnologia e imobiliário

O ex-presidente do banco central da China Yi Gang disse que o país deve se concentrar no combate à pressão deflacionária, uma vez que a economia está enfrentando dificuldades para decolar apesar de uma série de medidas de estímulo.

O banco central indicou afrouxamento na quinta-feira, mas investidores interpretaram o sinal como um reconhecimento oficial da fraqueza econômica.

No dia, o setor de bens de consumo básicos encerrou em queda de 0,97%, o índice imobiliário perdeu 1,45% e o subíndice do setor de saúde caiu 1,76%.

Contrariando a tendência, as corretoras deram um salto depois que a Guotai Junan Securities concordou em adquirir a rival Haitong Securities, fomentando as expectativas de mais consolidações no setor.

O mercado de Hong Kong teve suas negociações suspensas devido ao supertufão Yagi.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,72%, a 36.391 pontos.