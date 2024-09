ONS eleva previsão para crescimento da carga de energia a 1,5% em setembro

O ONS também estimou que o nível de reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, principal subsistema para armazenamento de energia, alcançará 47,4% ao final de setembro, um pouco abaixo dos 48% previstos há uma semana.

A capacidade dos reservatórios da região deverá alcançar no período o menor patamar dos últimos três anos, mas ainda segue muito superior aos níveis criticamente baixos atingidos na mesma época de 2021, de cerca de 16%, em meio a uma crise hídrica que levou o país a se mobilizar para evitar apagões.

Mesmo assim, a escassez de chuvas neste ano preocupa o governo brasileiro, que vem tomando uma série de medidas para preservar o armazenamento das hidrelétricas até o fim do ano, quando se espera a chegada no próximo período úmido. Nesta semana, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou novas medidas preventivas para fazer frente à seca, como o acionamento de mais termelétricas a gás natural liquefeito (GNL) e a entrada de novas linhas de transmissão, para reforçar o escoamento de energia.

O ONS estimou para a próxima semana que o Custo Marginal de Operação (CMO) -- que equivale ao custo do megawatt-hora (MWh) para atender a um acréscimo de carga no sistema elétrico --, atingirá o valor mais alto desde outubro de 2021, a uma média de 346,13 reais/MWh, ante 277,76 reais/MWh calculados para a semana anterior.

O CMO se manteve praticamente zerado entre o final de 2022 e o início deste ano, depois que chuvas favoráveis ajudaram a recuperar os reservatórios das hidrelétricas após a escassez hídrica do ano anterior.

O CMO passou a subir em junho deste ano, com a operação do sistema elétrico brasileiro refletindo a perspectiva de hidrologia desfavorável até o fim do período seco.