Pescadores usam ferramenta de tempo real para proteger águas da Baía de Guanabara

Sousa, da Rede Ahomar, afirmou ainda que as irregularidades acontecem diante de uma falta de ação efetiva do poder público.

Por outro lado, a gerente de qualidade das águas do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea), Giselle Menezes, afirmou que as áreas da Baía de Guanabara vem apresentando melhora progressiva, após investimentos na rede de saneamento básico.

Disse ainda que o órgão ambiental realiza o monitoramento e a fiscalização na região, para evitar irregularidades, além de verificar denúncias recebidas.

"Temos o programa De olho no Mar, em que uma equipe percorre a Baía de Guanabara fazendo essa fiscalização para identificar irregularidades, lançamentos de óleo, por exemplo", disse Menezes, pontuando que já houve simulado de emergênca sobre como agir em um caso eventual de vazamento de petróleo.