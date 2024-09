Petróleo cai mais de 2% após dados de empregos nos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - O petróleo caía mais de 2% nesta sexta-feira depois que dados mostraram que o emprego nos Estados Unidos aumentou menos do que o esperado em agosto, e estava a caminho de uma grande perda semanal, já que as preocupações com a demanda superaram um atraso no aumento da oferta pelos produtores da Opep+.

Os futuros do petróleo Brent caíam 1,74 dólar, ou 2,39%, a 70,95 dólares o barril por volta de 14h10 (horário de Brasília).