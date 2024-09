Wall Street cai após dados de empregos dos EUA alimentarem incertezas sobre cortes de juros

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta sexta-feira, prejudicadas por um relatório de empregos que mostrou uma contínua desaceleração do mercado de trabalho do país, mas deixou investidores incertos sobre até onde o Federal Reserve irá no corte de juros.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 caiu 1,70%, para 5.409,67 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,55%, para 16.690,83 pontos. O Dow Jones caiu 0,99%, para 40.353,55 pontos.