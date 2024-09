Itália pretende elaborar projeto de lei sobre energia nuclear até início de 2025, diz ministro

CERNOBBIO (Reuters) - A Itália quer elaborar regras para permitir o uso de novas tecnologias de energia nuclear até no máximo o início de 2025, disse o ministro italiano de Energia neste sábado, sinalizando uma possível mudança na política energética do país.

A energia produzida com fissão nuclear é uma questão controversa na Itália, onde as usinas nucleares foram proibidas após referendos em 1987 e 2011.

"Até o final do ano, o professor (Giovanni) Guzzetta, consultor jurídico do Ministério da Energia, e sua equipe produzirão uma análise abrangente sobre a energia nuclear e o tipo de leis que precisamos introduzir", disse o ministro da Energia, Gilberto Pichetto Fratin, à margem do fórum empresarial TEHA.