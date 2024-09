Homem armado da Jordânia mata três israelenses em passagem de fronteira, diz exército israelense

CRUZAMENTO DA PONTE ALLENBY, CISJORDÂNIA (Reuters) - Um homem armado da Jordânia matou três civis israelenses na passagem de fronteira da Ponte Allenby, na Cisjordânia ocupada, antes que as forças de segurança o matassem a tiros neste domingo, informaram as autoridades israelenses.

Foi o primeiro ataque desse tipo ao longo da fronteira com a Jordânia desde 7 de outubro, quando o grupo islâmico palestino Hamas realizou um ataque ao sul de Israel, desencadeando a guerra em Gaza que se intensificou em toda a região.

O ataque ocorreu em uma área de carga comercial sob controle israelense, onde os caminhões jordanianos descarregam a carga que entra na Cisjordânia, segundo as autoridades. A passagem, também conhecida como Ponte Rei Hussein, fica no meio do caminho entre Amã e Jerusalém, ao norte do Mar Morto.