Itália negocia criação de empresa de energia nuclear, diz Bloomberg

(Reuters) - A Itália está buscando criar uma nova empresa para construir pequenos reatores nucleares, e as autoridades estão em negociações preliminares com a Ansaldo Nucleare SpA, apoiada pelo Estado, a gigante estatal de energia Enel e a Newcleo, do Reino Unido, para desenvolver o plano, informou a Bloomberg News nESTE domingo, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A medida vem depois de o ministro da Energia ter revelado, no sábado, planos do governo para elaborar regras que permitam o uso de novas tecnologias de energia nuclear até o início de 2025.

Se o parlamento italiano aprovar o projeto de lei no decorrer de 2025, ele poderá reverter a atual proibição da produção de energia nuclear no país.