Taxas de DIs curtos sobem com projeção de Selic a 11,25% no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs de curto prazo operaram com viés de alta nesta segunda-feira, após economistas do mercado passarem a projetar três aumentos de 25 pontos-base da Selic ainda em 2024, conforme o relatório Focus, enquanto as taxas longas fecharam em leve queda, pela quinta sessão, refletindo o recuo ligeiro dos rendimentos dos Treasuries.

No fim da tarde, a taxa do DI para outubro de 2024 -- um dos mais líquidos atualmente, refletindo apostas para o Copom de setembro -- estava em 10,536%, ante 10,523% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,92%, ante 10,911% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2026 estava em 11,755%, ante 11,728%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,75%, ante 11,782%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,72%, ante 11,749%.