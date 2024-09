BMW corta previsões para 2024 em meio a problemas com freios da Continental 

A BMW também sinalizou uma demanda fraca na China, afetando as vendas naquele país, juntando-se ao grupo de montadoras que enfrentam dificuldades na segunda maior economia do mundo, que também é o maior mercado automotivo do mundo.

"Com a China ficando cada vez mais difícil, a BMW superexposta à China e com as expectativas de recuperação do segundo semestre parecendo um pouco otimistas, continua difícil ver um catalisador positivo para a BMW", escreveram analistas do Citi.

A Continental disse em um comunicado separado que apenas uma "pequena proporção" dos sistemas de freios que produz e fornece à BMW seria parcialmente substituída devido a um componente eletrônico que, segundo ela, possivelmente está danificado.

A fornecedora disse que reservou provisões na faixa de dois dígitos médios de milhões de euros e que presume que esse valor cobrirá a garantia.

(Por Paolo Laudani e Christina Amann; reportagem adicional de Stefanie Geiger e Danilo Masoni)