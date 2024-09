Boeing entrega 40 jatos em agosto 

(Reuters) - A Boeing entregou 40 jatos comerciais em agosto, cinco a mais do que no mesmo mês de 2023, quando precisou lidar com um defeito de fabricação em seu 737 MAX, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela companhia, que busca aumentar a produção sob o comando do novo CEO Kelly Ortberg.

A Boeing prometeu aumentar a produção de seu jato mais vendido, o MAX, para 38 por mês até o final do ano.

Mas a fabricante de aviões enfrenta obstáculos, como uma possível greve já na sexta-feira de mais de 32.000 trabalhadores de fábricas da área de Seattle e Portland que votam em um novo acordo em 12 de setembro.