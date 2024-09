Exportações da China aumentam, mas desaceleração das importações prejudica perspectivas comerciais

As exportações da segunda maior economia do mundo cresceram 8,7% no mês passado em relação ao ano anterior em valor, ritmo mais rápido desde março de 2023, mostraram dados alfandegários nesta terça-feira, superando a previsão de aumento de 6,5% em uma pesquisa da Reuters com economistas e a alta de 7% em julho.

Mas as importações cresceram apenas 0,5%, aquém da expectativa de um aumento de 2% e da alta de 7,2% no mês anterior.

"O forte desempenho das exportações e o superávit comercial são favoráveis ao crescimento econômico no terceiro trimestre e no ano todo", disse Zhou Maohua, pesquisador macroeconômico do China Everbright Bank.

"Entretanto, o ambiente econômico e geopolítico global é complicado e as exportações da China enfrentam muitos obstáculos", acrescentou.

Economistas alertaram que Pequim corre o risco de não atingir sua meta de crescimento se ficar muito dependente das exportações após uma série de dados recentes fracos, aumentando a pressão sobre as autoridades para que haja mais estímulos para reanimar a economia chinesa.

"A continuidade da forte onda de exportações pode, na verdade, atrasar o suporte de curto prazo, e continuamos a esperar que medidas mais ousadas sejam adotadas no quarto trimestre", disseram analistas do Nomura em uma nota.