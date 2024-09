Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras

- AZZAS 2154 ON avançou 2,34%, ajudada por relatório do Goldman Sachs com recomendação de "compra" para ação e preço-alvo de 74 reais.

- KLABIN UNIT valorizou-se 1,66%, com o JPMorgan elevando a recomendação dos papéis a "overweight" e estabelecendo preço-alvo de 28 reais para o final de 2025. SUZANO ON subiu 2%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou estável, em sessão mista no setor. BRADESCO PN fechou em alta de 0,32%, BANCO DO BRASIL ON recuou 1,48% e SANTANDER BRASIL UNIT terminou com declínio de 0,19%.