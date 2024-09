Ibovespa recua abaixo de 134 mil pontos com fraqueza de commodities e IPCA no radar

Em Wall Street, os principais índices acionários tinham variações modestas, com agentes aguardando dados de inflação na semana, enquanto calibram apostas sobre o tamanho do corte de juros nos EUA esperado para a próxima semana.

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,51%, com os futuros do minério de ferro voltando a recuar na Ásia após a trégua na véspera. O contrato mais negociado em Dalian, na China, encerrou as negociações do dia com recuo de 0,07%. Em Cingapura, o vencimento de referência cedia 0,3%.

- PETROBRAS PN recuava 0,97%, acompanhando o declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent perdia 0,89%. A estatal divulgou no final da segunda-feira que assinou com a Gerdau memorando para avaliar oportunidades comerciais e potenciais parcerias em projetos de descarbonização, combustíveis de baixo carbono, hidrogênio e seus produtos, entre outros. GERDAU PN cedia 0,27%.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,21%, em sessão negativa para o setor como um todo. BRADESCO PN caía 0,7%, BANCO DO BRASIL ON recuava 1,06% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava declínio de 0,64%.

- ASSAÍ ON caía 3,24%, engatando o quinto pregão seguido de queda. Em relatório na véspera, o JPMorgan cortou a recomendação da ação para "neutra", bem como preço-alvo de 18 para 11,50 reais, citando que a flexibilidade limitada de capital coloca planos de investimento de curto prazo em risco, pois fatores externos podem ditar a direção do futuro próximo e dificultar a visibilidade no médio e longo prazos.