Índices da China fecham em leve alta; Alibaba eleva ações de Hong Kong

Por Summer Zhen

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em leve alta nesta terça-feira, após o índice CSI300 atingir a mínima de sete meses na sessão anterior, com os investidores avaliando os dados de comércio mais recentes do país asiático e a escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos.

As ações relacionadas à inteligência artificial subiram 1,9%, liderando os ganhos.