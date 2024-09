Maersk e Hapag-Lloyd adicionarão mais navios se interrupção no Mar Vermelho continuar

COPENHAGUE (Reuters) - Maersk e Hapag-Lloyd poderão adicionar mais navios porta-contêineres a uma aliança anunciada no início deste ano, caso as interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho continuem, disseram as empresas nesta terça-feira.

Desde o final do ano passado, os ataques no Mar Vermelho por militantes Houthi alinhados ao Irã forçaram as empresas de transporte marítimo a redirecionar o tráfego para fora do Canal de Suez. Isso tem forçado com que circunaveguem pela África, uma viagem mais longa e mais cara.

Em janeiro, Maersk e Hapag-Lloyd disseram que haviam concordado com uma nova colaboração, a partir de fevereiro de 2025, para transportar um total de 3,4 milhões de contêineres por ano com uma frota de 290 navios, em um acordo conhecido como Cooperação Gemini.