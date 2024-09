Timor Leste comparece em peso à missa com papa Francisco

Por Joshua McElwee

DILI (Reuters) - Cerca de 600.000 pessoas no Timor Leste, pouco menos da metade de sua população, compareceram sob o calor escaldante desta terça-feira para uma missa com o papa Francisco em um parque costeiro sinônimo da longa luta do país pela independência da Indonésia.

Enchendo uma área ampla e empoeirada onde as forças indonésias enterraram os combatentes mortos da independência timorense, as pessoas chegaram à 1h da manhã e se sentaram no chão, muitas enfrentando o Sol por horas em temperaturas de até 32 graus Celsius.