Wall Street fecha em leve alta; bancos e energia pesam

Por Sinéad Carew e Shubham Batra

(Reuters) - O índice referência de Wall Street S&P 500 fechou em ligeira alta nesta terça-feira, com preocupações sobre a desaceleração do crescimento econômico prejudicando ganhos, e o índice Dow Jones caiu, com ações de bancos afundando após avisos de fraqueza no trimestre atual, enquanto as ações de energia caíram.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,45%, para 5.495,35 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,86%, para 17.029,24 pontos. O Dow Jones caiu 0,22%, para 40.735,64 pontos.