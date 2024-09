Ações da China caem, mas setores sensíveis a tarifas têm ganhos

CINGAPURA (Reuters) - Os mercados acionários chineses caíram nesta quarta-feira, com as ações das empresas de energia liderando as perdas diante da queda dos preços do petróleo, embora as chances ligeiramente menores de o candidato republicano Donald Trump conquistar a Presidência dos Estados Unidos tenham impulsionado os papéis de exportadores.

No fechamento, o índice de Xangai queda de 0,82%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,3%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,73%.

No CSI300, o subíndice do setor financeiro recuou 1,3% e o subíndice do setor de petróleo e gás teve queda de 1,7%. O índice de veículos elétricos subiu 3,3%.