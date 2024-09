Autoridade do BC do Japão sinaliza prontidão para subir juros se inflação estiver no caminho certo

Seus comentários fizeram o iene subir, uma vez que os mercados os consideraram como um sinal renovado de que o Banco do Japão pode aumentar os juros nos próximos meses.

O dólar tinha queda de 0,6% em relação ao iene, a 141,57, após atingir 140,71, um nível não visto desde 28 de dezembro, também pressionado pelo resultado do debate presidencial dos Estados Unidos.

"Dado que os juros reais estão atualmente muito baixos, ajustaremos o grau de apoio monetário, do ponto de vista de alcançar de forma sustentável e estável nossa meta de inflação de 2%, se nossas previsões econômicas e de preços forem cumpridas", disse Nakagawa em um discurso para líderes empresariais no norte do Japão nesta quarta-feira.

O núcleo da inflação ao consumidor do Japão atingiu 2,7% em julho e tem ficado dentro ou acima da meta de 2% por 28 meses consecutivos.

As falas de Nakagawa seguem as de outro membro do conselho, Hajime Takata, que disse na semana passada que o banco central japonês deve manter o curso para elevar os juros -- mas com cuidado para garantir que a volatilidade dos mercados não prejudiquem gravemente as empresas.

O Banco do Japão deve deixar os juros inalterados em sua próxima reunião, em 20 de setembro, mas mais da metade dos economistas entrevistados pela Reuters no mês passado preveem um novo aperto até o final do ano.