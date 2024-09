Índice STOXX 600 fecha estável com foco em reunião do BCE

Por Pranav Kashyap e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias terminaram estáveis nesta quarta-feira, com os ganhos das ações de tecnologia sendo compensados por perdas nos papéis do setor imobiliário, enquanto os investidores mudavam seu foco para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira.

O índice STOXX 600 subiu 0,01% no dia, para 508,02 pontos.