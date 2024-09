Marina Silva deixa para CNPE "conveniência" de explorar petróleo na Foz do Amazonas

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A discussão de aspectos de conveniência e oportunidade de exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas deve ser feita no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, nesta quarta-feira.

Segundo ela, enquanto o órgão de ministros para aconselhamento do presidente da República cuida desses aspectos para a exploração da região -- com elevado potencial de petróleo, mas também sensível do ponto de vista ambiental --, o Ibama avalia a viabilidade ambiental.

"O que o Ibama se atém é a viabilidade ambiental dos empreendimentos. É isso que fazemos, e nesse contexto nem dificultamos nem facilitamos, cumprimos o que está estabelecido", disse ela a jornalistas durante evento no Rio de Janeiro.