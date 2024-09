PGR defende no STF extinguir, sem análise de mérito, ação do Novo contra suspensão do X no Brasil

Além disso, destacou Gonet ao citar entendimentos anteriores do Supremo, as decisões já tomadas são soberanas.

"Não é, portanto, pelo fato de uma decisão de ordem jurisdicional não ter provindo do Plenário, mas ter sido proferida por Turma ou por Ministro isoladamente, que se deixa de ter aí uma deliberação do Supremo Tribunal Federal em si", disse ele.

"Resulta, enfim, que nem sequer em tese é admissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Sendo essa a conclusão, as arguições em epígrafes merecem o mesmo desfecho do não conhecimento, cabendo a extinção dos feitos sem exame de mérito, com prejuízo do pedido de liminar", reforçou, em outro ponto do parecer.

O ministro Nunes Marques, relator da ação do Novo, havia pedido na semana passada manifestações da PGR e da Advocacia-Geral da União para decidir sobre o caso. Ele citou, em despacho na ocasião, que o caso é "sensível", tem repercussão pública e social e que caberia ao plenário da corte dar a decisão final do caso.

Contudo, no sábado, em entrevista a jornalistas após a cerimônia do Dia da Independência, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, indicou que o caso não deve ir ao plenário do tribunal.

“A suspensão do X já foi deliberada pela Primeira Turma. A competência da Primeira Turma é a competência regimental”, disse Barroso.