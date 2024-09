Pilbara Minerals vê no Brasil região com potencial para liderar em lítio, diz CEO

Sobre os preços, Henderson disse que vê o valor do concentrado de lítio praticamente dobrando no longo prazo, para cerca de 1.500 dólares por tonelada, já que aos preços atuais de 700 dólares alguns produtores estão reduzindo as atividades.

Entretanto, ele observou que esta "é uma nova indústria que está crescendo rapidamente a partir de uma base muito pequena, então tem sido muito volátil".

(Por Marta Nogueira; edição de Roberto Samora)