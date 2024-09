Preços ao consumidor dos EUA têm alta moderada em agosto

Economistas consultados pela Reuters previram que o avanço de 0,2% do índice no mês e de 2,6% na base anual. Embora a inflação continue acima da meta de 2% do banco central dos EUA, ela desacelerou consideravelmente, permitindo que as autoridades se concentrem mais no mercado de trabalho em sua busca para sustentar a expansão econômica.

Na semana passada, dados do governo mostraram que a criação de vagas de trabalho fora do setor agrícola ficou abaixo das expectativas em agosto, mas que a taxa de desemprego caiu para 4,2%, de uma máxima de quase três anos de 4,3% em julho, reduzindo as chances de um corte de 50 pontos-base nos juros e aumentando as chances de uma redução de 25 pontos.

A mão de obra está esfriando em meio a uma moderação significativa nas contratações, reduzindo os riscos de reaquecimento da inflação.

Nesta quarta-feira, os mercados financeiros viam uma probabilidade de aproximadamente 29% de um corte de 50 pontos nos juros na reunião do Fed de 17 e 18 de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. As chances de uma redução de 25 pontos estavam em torno de 71%.

O banco central tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% por um ano, depois de elevá-la aumentado em 525 pontos-base em 2022 e 2023.

O crescimento anual dos preços ao consumidor desacelerou consideravelmente em relação ao pico de 9,1% em junho de 2022, uma vez que os custos mais altos de empréstimos restringem a demanda.