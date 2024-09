Sem chuvas, bacias de hidrelétricas do Brasil têm solo mais seco da série histórica

A estiagem na região Norte já levou à paralisação parcial da hidrelétrica Santo Antônio, uma das maiores do país, neste mês devido ao nível muito baixo do rio Madeira.

No campo meteorológico, a expectativa é de que as primeiras chuvas comecem a cair nos reservatórios da região no final deste mês e ainda permaneçam irregulares na primeira metade de outubro, para ganhar corpo apenas na segunda quinzena do próximo mês, afirma Alexandre Nascimento, sócio-diretor da Nottus Meteorologia.

"A expectativa não é ruim, poderia até dizer que é boa, mas antes de melhorar vai piorar bastante... Continuamos com temperaturas extremamente altas e umidade relativa muito baixa, isso acaba acelerando ainda mais o processo de deplecionamento dos reservatórios", disse Nascimento.

O cenário da Nottus, que não contempla atraso do início do período úmido, aponta que as chuvas no Sudeste/Centro-Oeste em novembro e dezembro devem ficar em níveis normais e pontualmente até um pouco acima da média histórica.

IMPACTO NOS PREÇOS DE ENERGIA E INFLAÇÃO

A perspectiva atual de energia natural afluente (ENA) muito baixa deve levar a um aumento do preço de liquidação das diferenças (PLD), indicador de referência do setor elétrico para negociações do mercado de curto prazo e que também é considerado no cálculo das bandeiras tarifárias.