S&P 500 sobe com impulso de ações de tecnologia

Mais cedo, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,2% no mês passado, em linha com o resultado de julho. O núcleo do índice de preços ao consumidor do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3% em uma base mensal, superando expectativas de economistas de um aumento de 0,2%.

Operadores mudaram suas apostas para uma probabilidade de 85% de um corte de 25 pontos-base pelo Fed, de 66% na terça-feira, e a probabilidade de um corte de 50 pontos-base caiu para 15%, de 34% um dia atrás, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Talvez o mercado estivesse esperando uma impressão de inflação mais branda, o que daria ao Fed mais motivos para cortar 50 pontos-base na próxima semana", disse Jack Janasiewicz, gerente de portfólio da Natixis. "Esse relatório ficou em linha ou ligeiramente acima das expectativas. Como resultado, isso coloca um pouco de pressão sobre o Fed para cortar apenas 25 pontos-base."

O Dow Jones subiu 0,31%, para 40.861,71 pontos. O S&P 500 ganhou 1,07%, para 5.554,13 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,17%, para 17.395,53 pontos.

Seis dos 11 principais setores do S&P 500 avançaram no dia, com o de consumo discricionário registrando o segundo melhor desempenho, com alta de 1,3%. Entre os setores mais combalidos, o de energia perdeu 0,93%, seguido de perto pelo de bens de consumo básicos, com queda de 0,88%.

O índice financeiro S&P 500 reduziu as perdas e fechou em queda de apenas 0,39%. Em seu menor nível na sessão, ele caiu mais de 2%.