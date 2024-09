Vale inicia operações a úmido do projeto Vargem Grande 1

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale iniciou o comissionamento do projeto Vargem Grande 1 a úmido, com capacidade de retomar a produção de minério de ferro em aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano no complexo Vargem Grande, em Minas Gerais.

Segundo a mineradora, a usina de Vargem Grande 1 operava a umidade natural desde 2019 em função da indisponibilidade de captação de água e disposição na barragem de Vargem Grande, que se encontra em processo de descaracterização.

Como resultado da operação a úmido, é esperada a melhora da qualidade média da instalação em 2% de ferro contido, aproximadamente, disse a Vale.