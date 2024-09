BCE reduz juros em meio a fraqueza econômica

Com o corte amplamente esperado, a atenção dos investidores já se voltou para o que virá a seguir e como as decisões do BCE serão moldadas pelo esperado início do ciclo de corte de juros do Federal Reserve na próxima semana. Mas o BCE não esclareceu nada.

"Não estamos nos comprometendo previamente com uma trajetória particular de juros", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista à imprensa, usando a fórmula padrão do banco de uma postura dependente de dados e decisão a cada reunião.

"O Conselho do BCE continuará a seguir uma abordagem dependente de dados e reunião por reunião para determinar o nível e a duração apropriados da restrição", disse o BCE em um comunicado. "O Conselho do BCE não está se comprometendo previamente com uma trajetória de juros específica."

"Estamos olhando para uma bateria de indicadores", disse ela, destacando que setembro deve ter uma leitura baixa de inflação devido a efeitos de base.

Lagarde pintou um cenário misto de continuação da sustentação da inflação na zona do euro pelo aumento dos saláriosmesmo quando as pressões de custos trabalhistas se moderam e são absorvidas pela economia

Algumas autoridades do BCE, principalmente do sul da zona do euro, têm argumentado que os riscos de recessão estão aumentando e que as taxas altas do BCE estão restringindo o crescimento muito mais do que o necessário, aumentando o risco de que a inflação possa ficar abaixo da meta.