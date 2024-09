Brasil recebe de volta da Dinamarca manto sagrado tupinambá

Um afresco de 1674 no teto do salão Apolo no Palácio de Versalhes, a sala do trono real, apresenta a recém-descoberta América como uma mulher vestindo o manto tupinambá como se fosse um cocar.

De acordo com a ativista do patrimônio cultural Gliceria Tupinambá, existem outros 10 mantos como esse espalhados em museus e bibliotecas na Itália, França, Bélgica, Suíça e na própria Dinamarca, na qual o Museu Nacional ainda possui um manto grande e outros três parciais.

“Levou mais de 20 anos para recuperarmos o manto. O seu retorno é um símbolo da proteção dos nosso direitos culturais e do território que, hoje, no Brasil, estão ameaçados”, ela disse.

