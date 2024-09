Dólar acompanha o exterior e fecha em baixa ante o real

Às 17h15, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,85%, a 5,6300 reais na venda.

Pela manhã o dólar se manteve no território positivo ante o real, mas com ganhos limitados, na ausência de gatilhos para movimentos mais intensos.

Nos EUA, dados do Departamento do Trabalho mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) aumentou 0,2% em agosto, após ter ficado estável em julho, em número revisado. Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 0,1% do índice.

Além disso, o órgão informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 2.000 na semana encerrada em 7 de setembro, para 230.000, em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam exatamente 230.000 pedidos para a última semana.

Os números dos EUA mantiveram a perspectiva de que o Federal Reserve cortará os juros em 25 pontos-base na próxima semana, e não em 50 pontos-base, o que dava suporte aos rendimentos dos Treasuries. No entanto, o dólar cedia ante a maior parte das demais divisas, o que acabou conduzindo as cotações para o território negativo também no Brasil.

Operador ouvido pela Reuters chamou a atenção para a liquidez reduzida no mercado de câmbio brasileiro nesta quinta-feira, o que acabou favorecendo a renovação de mínimas do dólar ante o real na reta final dos negócios.