Enel aumenta contratações e frota em preparação para eventos climáticos no Brasil

Segundo o executivo, os aportes estarão focados na modernização, reforma das redes de baixa tensão e automação, com o objetivo de melhorar a qualidade da energia fornecida aos consumidores e responder mais rapidamente a ocorrências como quedas de energia a partir, por exemplo, de gerenciamento remoto.

Serão instalados mais de 1,5 mil novos dispositivos de telecontrole, somando as três distribuidoras, sendo 650 apenas em São Paulo, disse a companhia.

Em outra frente, a Enel deve reforçar as manutenções preventivas, com aumento das podas de árvores. Na distribuidora paulista, serão realizadas este ano 600 mil podas na área de concessão, o dobro do ano passado, segundo Scala.

O anúncio dos investimentos vem depois de concessionárias da Enel terem sido alvo de duras críticas por parte de consumidores e autoridades por sua atuação diante de eventos climáticos extremos ocorridos no fim do ano passado.

A demora para responder com ações para restabelecer a energia a milhões de consumidores levou às aplicação de multas milionárias às empresas, além de ameaças do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que chegou a falar em caducidade da concessão e impedimento da companhia para renovar seus contratos no país, que estão expirando nos próximos anos.

O ministro participa de eventos com a Enel em São Paulo nesta quinta-feira, com o anúncio dos planos e discussões de como mitigar os impactos das mudanças climáticas.