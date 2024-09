Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras e bancos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com as blue chips Petrobras e Itaú Unibanco entre as maiores pressões negativas, enquanto os papéis da Vale ofereceram contrapeso, subindo cerca de 1% na esteira da alta do preço do minério de ferro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,36%, a 134.194,26 pontos, de acordo com dados preliminares, marcando 134.776,87 pontos na máxima e 133.591,04 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somava 14,9 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)