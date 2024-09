Seca no Norte faz Petrobras acionar plano para escoar produtos

A Petrobras está realizando um plano de contingência para garantir o escoamento de óleo, gás natural e gás de cozinha (GLP) na região Norte, em meio a uma das maiores secas da história, informou a companhia nesta quinta-feira, pontuando que não há impactos no suprimento a clientes.

As ações fazem parte da Operação Codajás, que é realizada todo ano pela Petrobras, em conjunto com sua subsidiária de transporte e logística Transpetro, no período da vazante dos rios.

O GLP produzido na região de Urucu (AM) está sendo escoado nos trechos mais críticos do rio Solimões por meio de barcaças, que conseguem passar por pontos críticos de profundidade, para depois ser transferido para navios maiores, com capacidade de 3.500 toneladas.