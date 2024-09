Ações europeias encerram semana em alta e foco do mercado muda para Fed

As ações alemãs tiveram desempenho superior ao de seus pares europeus graças à alta nos papéis da Siemens Energy e da SAP.

O índice de referência da França subiu depois que os preços ao consumidor no país avançaram 2,2% em agosto em relação ao ano anterior, em linha com sua leitura preliminar.

O setor automotivo foi o que mais ganhou, com um salto de 1,6%, registrando seu melhor dia em mais de um mês.

Os setores de tecnologia e imobiliário deram ao mercado seu maior impulso, seguidos pelo de mineração, que avançou 1,3%, uma vez que os preços do cobre atingiram o maior nível em duas semanas com compras antes do feriado chinês e em meio a expectativas de estímulo.

Investidores agora estão apostando no tamanho e na extensão do corte dos juros pelo banco central dos Estados Unidos na próxima semana, com os mercados monetários vendo chance de quase 40% de uma redução de 50 pontos-base em 18 de setembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,39%, a 8.273,09 pontos.