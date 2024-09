BC do Japão deve sinalizar altas graduais e constantes nos juros em sua próxima reunião

"Estou preocupado que o risco de aumento da inflação possa estar aumentando", disse Naoki Tamura, membro "hawkish" (favorável a juros mais altos) da diretoria na quinta-feira, pedindo que a taxa de juros de curto prazo seja elevada para pelo menos 1% já na segunda metade do próximo ano fiscal.

Mas o Banco do Japão parece não ter pressa em agir, com outros membros enfatizando sua preferência por se movimentar com cuidado devido à volatilidade dos mercados. A recente alta do iene também está aliviando um pouco a pressão sobre os custos de importação.

"Os mercados permanecem instáveis", disse a membro do conselho Junko Nakagawa na quarta-feira, acrescentando que o banco central deve examinar como os movimentos do mercado podem afetar suas perspectivas econômicas ao definir a política monetária.

Em uma reunião de dois dias, que termina em 20 de setembro, espera-se que o Banco do Japão deixe os juros de curto prazo estáveis em 0,25% e que mantenha sua visão de que a economia continuará se recuperando moderadamente, já que o aumento dos salários sustenta o consumo.

A maioria dos economistas entrevistados pela Reuters espera que o Banco do Japão aumente os juros novamente este ano, com mais de 75% deles apostando em um aumento em dezembro. Nenhum deles na pesquisa projetou uma alta da taxa na próxima semana.

Os mercados estão se concentrando em saber se o presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, fornecerá mais sinais em sua coletiva de imprensa após a reunião sobre quando a instituição poderá elevar os juros novamente.