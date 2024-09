BC vai intensificar medidas de portabilidade de crédito em 2025, diz diretor

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central vai “atacar com mais intensidade” o tema da portabilidade de crédito e salários entre instituições financeiras, com medidas que tornem as operações mais simples, fluidas e eficientes, disse nesta sexta-feira o diretor de Regulação da autarquia, Otavio Damaso.

Em evento promovido pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Damaso afirmou que a implementação começará no ano que vem e será feita de forma gradual, inicialmente em operações mais simples e caminhando posteriormente para áreas como o crédito imobiliário.

A iniciativa faz parte do Open Finance, que permite o compartilhamento de informações de clientes entre bancos com o objetivo de simplificar o uso de contas bancárias e facilitar a comparação de serviços e taxas de diferentes instituições.